左から：「リウッドデッキ S EG」「リウッドデッキ S」YKK APは、環境にやさしく耐久性に優れた再生木デッキ「リウッドデッキ 200 EG」「リウッドデッキ 200」をリニューアルし、「リウッドデッキ S EG」「リウッドデッキ S」として来年1月9日に発売する。従来品の「高耐久性」「安全・安心な使い心地」という特長はそのままに、施工性の向上や求めやすい価格設定、仕上がりの美しさを実現した。こだわりのデッキ空間の実現に向け