King & Prince King & Princeが20日、東京・新宿歌舞伎町のシネシティ広場で、7枚目となるアルバム『STARRING』（12月24日リリース）の発売を記念したイベント『STARRING』プレミアナイトを開催。シネシティ広場に特設されたレッドカーペットに永瀬廉と高橋海人が登場し、集まったファンを楽しませた。【写真】King & Prince『STARRING』プレミアナイトの模様永瀬は、１週間のうちに２回もレッドカーペ