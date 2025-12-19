新年に向けて、大分市の幼稚園で子どもたちが臼と杵を使った昔ながらの餅つきを体験しました。 【写真を見る】幼稚園で伝統の餅つき体験園児150人が25キロつき、新年の準備大分市 大分市のごとう幼稚園では正月の伝統的な風習に触れてもらおうと、毎年餅つき大会を実施しています。 19日は0歳児から5歳児までおよそ150人が参加し、年長の38人は職員に手を添えてもらい、臼と杵を使ってかけ声をかけながら25キロの餅をつきま