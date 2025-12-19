社会問題となっている「闇バイト」の防止をテーマに、大分県内の高校生や大学生が制作した画像作品コンテストの表彰式が行われました。 【写真を見る】「闇バイト防止」動画・静止画コンテスト主観映像で迫る罠…大学生制作の作品がグランプリ受賞大分 このコンテストは大分県警が実施したもので、県内の高校生や大学生から129の作品が寄せられました。 このうち動画部門でグランプリに選ばれたのは、大分大学の三浦