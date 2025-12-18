ファミリーマートは12月19日から20日の2日間限定で、東京・渋谷に「あそべるコンビニ」をテーマにした大型施設「FamilyMart FEST.2025」(以下ファミフェス2025)をオープンする。入場は無料(事前申込制)。豪華ゲストを招いたメディア発表会で、その狙いを明かした。ファミリーマートが渋谷に「ファミフェス2025」を開催する○ファミマが街のあそび場にファミフェス2025は、ファミマが目指す「あそべるコンビニ」を具体化した催し。