2024年9月に誕生した「Hair Theory Lab®」から、毛髪科学に基づいた研究開発が光る集中補修ヘアオイル「セラムイン オイル」が登場。キューティクルの5層構造に着目したこのアイテムは、内側から輝くツヤ髪を叶えるだけでなく、驚くほどなめらかな指通りも実現！2025年12月11日より、発売記念特別価格でお得に手に入れるチャンスが到来しています。年内最後の大きなチャンスを逃さないで♡ 内側から輝く髪を実現