楽天に新加入した前ヤンキース傘下3Aの前田健太投手（37）が16日、本拠の楽天モバイルパークで入団会見に臨んだ。背番号は同学年で親交のある田中将大（現巨人）が07│13、21│24年の計11年間背負った18に決まった。前田はPL学園高から06年高校生ドラフト1巡目で広島入団。最優秀防御率3度、最多勝、最多奪三振を各2度を獲得するなど、エースとして97勝を挙げ、15年オフにポスティングシステムを利用してドジャースへ移籍した