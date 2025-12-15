日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーンとして、12月19日から7日間限定で「チキンマックナゲット30ピース（ソース6個付き）」を530円引きの特別価格950円（税込み、通常価格1480円〜）で販売。【写真】えっ！かわいい！「すみっコぐらし」限定パッケージ！ソースも！ソースは、期間限定ソース「ガーリックバターステーキソース」と「チーズフォンデュ風ソース」に加え、