日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーンとして、12月19日から7日間限定で「チキンマックナゲット30ピース（ソース6個付き）」を530円引きの特別価格950円（税込み、通常価格1480円〜）で販売。

【写真】えっ！ かわいい！ 「すみっコぐらし」限定パッケージ！ ソースも！

ソースは、期間限定ソース「ガーリックバターステーキソース」と「チーズフォンデュ風ソース」に加え、定番のバーベキューソース、マスタードソースと合わせて全4種類からお好みのソース6個を選べます。

「ガーリックバターステーキソース」は、ソテーしたガーリックのうまみに、バターのほんのり優しい甘さと香ばしい風味を合わせた味わいのステーキソース。「チーズフォンデュ風ソース」は、カマンベール、チェダー、パルメザンという3種のチーズをブレンドした深みのあるチーズソース。

期間中は、人気キャラクター「すみっコぐらし」の劇場版「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」とコラボした限定パッケージ（全1種）で提供。2種類の期間限定ソースのパッケージにもキャラクターが描かれています。

俳優の堺雅人さんが「Mr.トク二ナルド」に扮（ふん）して出演する新テレビCM「冬ナゲット30ピース カウントダウン」編が12月18日に放送開始します。また、バーチャルシンガー「巡音ルカ」とのコラボ企画「ダブルトクナゲット」の第2弾が同月19日に公式「X」で公開される予定になっています。