【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグ、リバプールの日本代表MF遠藤航が足首のけがで数週間離脱する見通しとなった。クラブ公式サイトによると、スロット監督が12日の記者会見で明らかにした。遠藤は途中出場した6日のリーズ戦で負傷。試合後は右足首周辺を固定し、松葉づえを使用していた。