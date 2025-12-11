日本三名橋の一つとされる「瀬田唐橋」（大津市）でスプレーで描かれたとみられる複数の落書きが見つかり、管理している滋賀県大津土木事務所は１０日、大津署に被害届を提出した。瀬田川沿いでは、ほかにも同様の落書きが広範囲で確認されており、同署は器物損壊の疑いで調べている。同事務所によると、１１月１９日に近隣住民から「橋に落書きがたくさんある」と連絡を受け、職員が見に行くと、橋桁を隠す「桁隠し」や橋脚な