12月9日、人気アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介が2026年公開映画『マッチング TRUE LOVE』に出演することがわかった。2024年に公開された映画『マッチング』の続編で、前作に続いての出演だ。「前作『マッチング』は、日本映画実写作品で2週連続No.1を記録し、動員67万3,000人を突破。今作は南の島で行われるマッチングツアーで、地獄のデスゲームが展開されるようです。主演は前作同様、土屋太鳳さん。佐久間さんも前