阪神・才木浩人投手（２７）が１２月に予定されている優勝旅行には参加せず、国内での自主トレに専念する考えを明かした。３０日に兵庫・神戸市内の映画館で行われた「阪神タイガースＴＨＥＯＦＦＩＣＩＡＬＭＯＶＩＥ２０２５」の舞台挨拶に臨んだ才木は「優勝旅行には行きません。やることが多すぎて、時間が足りないので」と明言。「２０２３年も（現地で）トレーニングして昼寝してベランダでたそがれて、ご飯食べ