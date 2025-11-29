日本ハムは堀瑞輝投手（27）が一般女性と結婚したと発表した。入籍日は非公表としている。 堀は球団を通じ、「いつも自分を支えてくれる家族に心から感謝したいです。今まで以上に責任感を持ち、精進していきたいと思います。引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします」とコメントした。