記事のポイントマローンスリアーズが二極化する市場に対応するためフラットシューズ強化やMTO拡大を進めている。米国ローカライズや物流改善を通じて地域別需要に合わせた販売戦略を構築している。主力ヒール維持に加えてブライダルや特注領域を強化しブランド価値の両面を高めている。マローンスリアーズ（Malone Souliers）は、米国市場へのローカライズ、ブライダル戦略の拡大、そしてより野心的な受注生産方式（MTO）に賭けつ