PROJECT R.E.D. 新特撮が始動

  • 2026年より、新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」が始動する
  • 記念すべき第1弾作品は「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」であると発表
  • 最新技術でスタイリッシュな赤いヒーローの活躍を描くという
