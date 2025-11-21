今回は、反抗期の息子に母親が反撃した結果についてのエピソードを紹介します。息子の態度があまりにひどく…「反抗期の中2の息子の態度があまりにひどく、困っていました。私が何か注意するたびに暴言を吐いてきたり、無視してきたりして……。『ひとりじゃ何もできないくせに……』という思いで毎日イライラしていましたが、夫と相談し、息子に反撃をすることにしたんです。その反撃とは、息子のための世話や家事を一切しないと