10月4日（土）より放送中のTVアニメシリーズの最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』。現在放送中の最終局面で大きなキーとなっている志村菜奈を演じる声優・園崎未恵の公式インタビューが到着。『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存