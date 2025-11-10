西武の今井達也投手プロ野球西武は10日、今井達也投手（27）の米大リーグ移籍に向けたポスティング手続きを開始すると発表した。球団から高橋光成投手に続いて今オフ2人目。今井投手は「要望を受け入れていただいたことに感謝しています。チームの力になれるよう全力で投げていきます」と球団を通じてコメントした。今井投手は海外FA権を保有していないが、今オフのメジャー挑戦を要望。これまでの貢献度を考慮し球団が認めた