一般社団法人おにぎり協会は、2025年10月、農林水産省関連の輸出支援事業を担う一般社団法人 全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会（以下「全米輸」）に正式加盟した。これを契機に、今後は日本産米およびコメ関連製品の海外展開において、文化・体験・消費者接点の創出を担うパートナーとして、全米輸との協力体制を一層強化していくとしている。■加盟の背景おにぎり協会は2014年の設立以来、「おにぎり」を起点とした和食文