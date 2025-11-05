サンワサプライ株式会社は、USB電源で動作する、触れても熱くない超音波式加湿器「USB-TOY103W」を発売した。デスクやベッドサイドに最適なサイズで、連続約20時間の加湿が可能な大容量400mlモデル。上部給水や自動オフタイマー、転倒時水こぼれ防止構造など、手軽さと安心感を兼ね備えている。■手軽に使えるUSB電源式オフィスなどで使いやすいUSB電源タイプです。パソコンのUSBポートやUSB充電器から給電が可能だ。常時給電なの