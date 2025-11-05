フタを開けずに給水できる！USB電源の超音波加湿器
サンワサプライ株式会社は、USB電源で動作する、触れても熱くない超音波式加湿器「USB-TOY103W」を発売した。デスクやベッドサイドに最適なサイズで、連続約20時間の加湿が可能な大容量400mlモデル。上部給水や自動オフタイマー、転倒時水こぼれ防止構造など、手軽さと安心感を兼ね備えている。
■手軽に使えるUSB電源式
オフィスなどで使いやすいUSB電源タイプです。パソコンのUSBポートやUSB充電器から給電が可能だ。常時給電なので、充電切れの心配もない。
■フタを開けずにラクに給水できる
給水ボタンを押しながら、上部給水が可能だ。フタを開けてタンク部分に直接給水することもできる。
■選べる2種類の運転モード
使用シーンに合わせて、「連続運転」とON・OFFを繰り返す「リズム運転」の2種類の運転モードが選べる。
■長時間使える大容量400mlタンク
タンクは大容量（400ml）で、連続運転時は約10時間、リズム運転時は約20時間の使用が可能だ。
■倒しても水がこぼれにくい構造
うっかり倒しても水がこぼれにくく、デスクやベッドサイドでも安心です。お子さまやペットのいる環境でも安全に使える。
■やさしく光るLEDライト付き
ナイトライトとしても使え、やわらかな灯りが心地よいリラックスタイムを演出する。
■電源オフタイマー機能付き
自動で電源が切れるタイマー機能付きで、消し忘れの心配もなく安心して使える。
■シンプルなボタン操作
電源ボタンを長押しするとON/OFFを切り替え、短く押すとモードを切り替えできる。
■上部給水USB加湿器（USB電源・400ml）「USB-TOY103W」
■上部給水USB加湿器（USB電源・400ml）「USB-TOY103W」
