記事のポイントURBN傘下のFPムーブメントが売上200％超の成長を達成し、店舗拡大を加速している。スノーボード選手ベア・キムの起用をはじめ、アスリートとの本物志向の提携を推進している。ウィンタースポーツ市場への参入で新たな顧客層を開拓し、URBN全体の業績向上に貢献している。フリーピープル（Free People）のアクティブウェアのサブブランドであるFPムーブメント（FP Movement）が、親会社URBNの主要な成長ドライバーと