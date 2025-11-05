スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が村上宗隆内野手（26）と岡本和真内野手（30）のメジャー契約についても予測している。2人は、NPBでの成績は非常に近く、どちらも三塁を守ってきたが、メジャーでは一塁の方がより適性が高い。村上は左打ちで、岡本より4歳若い。2人のNPBでの成績は、鈴木誠也がカブスと契約する前に残した数字と最も近い。鈴木のメジャーでの成績は、マリナーズのジョシュ・ネイラー一塁手に近い水準