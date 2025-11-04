記事のポイント エスティローダーの2026年度第1四半期は純売上高が4％増の34億8千万ドル（約5400億円）で香水カテゴリーが14％増と成長を牽引した。 マックはセフォラ参入やTikTok Shop展開で巻き返しを狙う一方、メイクは1％減、スキンケアは3％増にとどまった。 Shopifyとの提携も発表し、D2C事業を強化。世界的なオムニチャネル化を加速させる方針を示した。 連続した売上低迷の四半期と、「ビューティー・リイマジンド（Beauty