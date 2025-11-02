◇ワールドシリーズ第7戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年11月1日トロント）ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦を迎える。大谷翔平投手（31）が「1番・DH兼投手」で先発出場する大一番を前に、デーブ・ロバーツ監督（53）が会見を行った。ロバーツ監督は、大谷はどのくらいなげられるのかと聞かれ「何イニング投げるかはまだ分からない。出てきてどう見え