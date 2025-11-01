かかりつけ医とは、健康に関することを何でも相談でき、必要な時は専門の医療機関を紹介してくれる身近にいて頼りになる医師のことを指します。【画像】「悩んだらチェック！」これが「かかりつけ医」を決める際のポイントです！しかし、SNSでは「よく分からないけど、『かかりつけ医』てこっちが一方的に決めていいもんなの？」「小学校から大学まで通ってた医者に『かかりつけ医はありますか？』って言われたの思い出しち