大腸がんを公表した、世界98カ国を旅した旅作家でグラビアアイドルの歩りえこ（44）が30日、インスタグラムを更新。手術が終了したことを報告した。26日から入院していた歩は、手術前夜の投稿で「ついに来たわ！！明日はいよいよ−−ロボット支援腹腔鏡下直腸切断術（超低位前方切除術）……って、長っっ！！名前だけで手術時間長そう実際は4〜5時間かかる手術みたいです。ロボットは最先端のダヴィンチSP主治医の先生いわく、