「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月23日（木）〜10月29日（水））注目した数字をご紹介します。100万件OpenAI、AI動画アプリ「Sora」初週100万DLでChatGPT超えOpenAIは、9月末に米国とカナダでリリースしたAI動画アプリ「Sora」が、公開から5日で100万件のダウンロードを突破したと発表した。2023年に同社がリリースした「ChatGPT」アプリの初週記録（約50万件）を倍速で上回る成果で、AIコンテンツアプリ