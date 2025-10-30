【Numbers to know】Digiday編（10/23〜10/29）： OpenAI 、「Sora」初週100万DLでChatGPT超え ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月23日（木）〜10月29日（水））注目した数字をご紹介します。
100万件
OpenAI、AI動画アプリ「Sora」初週100万DLでChatGPT超えOpenAIは、9月末に米国とカナダでリリースしたAI動画アプリ「Sora」が、公開から5日で100万件のダウンロードを突破したと発表した。2023年に同社がリリースした「ChatGPT」アプリの初週記録（約50万件）を倍速で上回る成果で、AIコンテンツアプリ市場における存在感をさらに強めている。同社は同月、「ChatGPT Atlas」ブラウザも発表しており、今後は広告を軸とした収益化への本格転換が進む見通しだ（digiday.jp）。
99％
シスコ、99％リモートチームで離職率1％未満を実現シスコでWebexのマーケティングを統括するアルナ・ラヴィチャンドラン氏は、99％がリモート勤務というチームを率いながら、離職率を1％未満に抑えていると明かした。同氏は「リスクを恐れない文化がイノベーションを生む」と述べ、AIを活用してすべてのマーケティング機能を再設計していると説明。AI導入による効率化だけでなく、強い文化と意志の共有がチームの結束を支えていることを示した（digiday.jp）
30日未満