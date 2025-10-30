「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月23日（木）〜10月29日（水））注目した数字をご紹介します。

100万件

OpenAI、AI動画アプリ「Sora」初週100万DLでChatGPT超え

OpenAIは、9月末に米国とカナダでリリースしたAI動画アプリ「Sora」が、公開から5日で100万件のダウンロードを突破したと発表した。2023年に同社がリリースした「ChatGPT」アプリの初週記録（約50万件）を倍速で上回る成果で、AIコンテンツアプリ市場における存在感をさらに強めている。同社は同月、「ChatGPT Atlas」ブラウザも発表しており、今後は広告を軸とした収益化への本格転換が進む見通しだ（digiday.jp）。

99％

シスコ、99％リモートチームで離職率1％未満を実現

シスコでWebexのマーケティングを統括するアルナ・ラヴィチャンドラン氏は、99％がリモート勤務というチームを率いながら、離職率を1％未満に抑えていると明かした。同氏は「リスクを恐れない文化がイノベーションを生む」と述べ、AIを活用してすべてのマーケティング機能を再設計していると説明。AI導入による効率化だけでなく、強い文化と意志の共有がチームの結束を支えていることを示した（digiday.jp）

30日未満

ホリデー商戦のブランド契約、開始まで「30日未満」に短縮

今年のホリデーシーズンを前に、インフルエンサーとのブランド契約が例年よりも遅れて進行している。キャンペーン開始までの期間が30日未満に短縮されるケースが増加し、従来の30〜60日前倒しスケジュールから大きく変化している。背景には、関税問題や経済不安、TikTokの先行き不透明感があり、ブランド各社が予算執行を後ろ倒しにしていることが要因だと分析されている（digiday.jp）編集部