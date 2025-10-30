資生堂パーラーが2025年12月20日(土)より、数量限定で「ニューイヤーズスイーツ」を発売します♡新年にふさわしい紅白の椿が描かれた華やかなパッケージに、ショコラヴィオンやサブレ、ラングドシャなど、こだわりの焼き菓子やチョコレートを詰め合わせました。年末年始の贈りものや、家族・友人との団らんのお供にもぴったりです。価格は2,160円（税込）です。 紅白椿が彩る新年