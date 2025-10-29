記事のポイントコンテンツは購買意欲を喚起し、意思決定を後押しする重要な役割を果たす。ジャクリとフィリップスは記事施策で高い販売実績と効果測定の成果を得た。コンテンツは直接効果に加え、広告効率化などの間接効果でもブランド価値を高める。デジタルコマースに関するフルファネルサービスを、世界20カ国で展開するフライウィール デジタル（Flywheel Digital）。その日本法人であるフライウィール デジタルジャパン（Flyw