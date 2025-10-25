「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月18日（土）〜10月24日（金））、Glossyで注目した数字をご紹介します。46億ドルロレアル、ケリングのビューティ部門を46億ドルで買収ロレアルグループは、ケリングのビューティポートフォリオを46億ドル（約6900億円）で買収すると発表した。契約には高級フレグランスブランド「クレイド」や、ボッテガ・ヴェネタ、バレンシアガなどの50年ライセンス契約が含まれ、2028年