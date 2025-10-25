【Numbers to know】Glossy編（10/18〜10/24）： ロレアル 、ケリングのビューティ部門を46億ドルで買収 ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月18日（土）〜10月24日（金））、Glossyで注目した数字をご紹介します。
46億ドル
ロレアル、ケリングのビューティ部門を46億ドルで買収ロレアルグループは、ケリングのビューティポートフォリオを46億ドル（約6900億円）で買収すると発表した。契約には高級フレグランスブランド「クレイド」や、ボッテガ・ヴェネタ、バレンシアガなどの50年ライセンス契約が含まれ、2028年にはグッチビューティのライセンスも移行予定。ロレアルは高級ラグジュアリービューティ市場の拡大を加速させる構えで、業界の勢力図を塗り替える見通しだ（digiday.jp）。
7倍
米国版シーイン「サイダー」、収益7倍に成長創業5年のファッションブランド、サイダーは、Z世代の女性顧客を中心に急成長を遂げている。2021年に1億3000万ドル（約192億1800万円）を調達して以来、収益は7倍に拡大し、アプリのダウンロード数は5000万回を突破した。同社は独自アルゴリズムによる「気分で選ぶ（Pick a Mood）」機能を活用し、TikTok発のバイラル動画を通じて1時間に4000着を売り上げるなど、コミュニティ主導の販売モデルを確立している（digiday.jp）
970％