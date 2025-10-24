中国メディアの第一財経は22日、ヤクルト本社がこのほど発表した広州第一工場（広東省広州市）の閉鎖について、「生産能力調整の背後には乳酸菌飲料の人気の低下がある」とする記事を配信した。同社は20日、広州第一工場を11月30日に閉鎖することを発表した。広州第一工場の製造機能は広州第二工場と仏山工場に移管される。記事は「広州第一工場は中国市場で最初の工場だ」とした上で、「ヤクルトは過去に『ネットで人気の乳酸菌飲