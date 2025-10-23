「庶民向けの住戸」として提供されたはずの晴海フラッグだが、いまや超高級マンションと化している。とある部屋は先日、８億円という価格で売り出された。一体なぜこんなことが起きているのか。 【画像】 晴海フラッグで起きた、東京都の希望とは真逆の「マネーゲーム」の実状 さすがにやりすぎだろう…… 「まさか8億円とは……転売目的だとしても、さすがにやりすぎだろう」 湾岸エリアで不動産仲介