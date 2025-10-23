綾瀬が6年ぶりに起用されたワケNHKが14日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』の司会者を発表した。俳優の綾瀬はるか（40歳）、今田美桜（28歳）、タレントの有吉弘行（51歳）、同局の鈴木奈穂子アナウンサー（43歳）の4人が務め、綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は今回が初めてとなる。4人を起用した同番組実施本部長の小池明久氏は、「過去の紅白で感動的なシーンを生み出してきた綾瀬さん、何気ないひと言で温か