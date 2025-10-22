車内のイメージも公表京都府の嵯峨野観光鉄道は2025年10月22日、新たに導入するトロッコ列車の車両デザインを公表しました。今後、2027年春に導入するとしています。【画像】車内スゴッ！これが嵯峨野観光鉄道「新型トロッコ」の内部です（特別室も）嵯峨野観光鉄道は、1989年の山陰本線の複線化に伴い、不要になった川沿いの旧線を観光鉄道に転用した路線で、1991年に運転を開始。風光明媚な保津峡の渓谷美を楽しめることから