記事のポイント セフォラとフレグランス部門がLVMHの第3四半期をけん引し、消費者の「小さなラグジュアリー」需要を反映した。 ディオールを中心とした新製品投入とストーリーテリング戦略が、美容カテゴリー全体の成長をあと押しした。 セフォラはイベント「セフォリア」などでブランド体験を強化し、北米・欧州・中東で堅調に拡大している。 LVMHの第3四半期決算では、セフォラ（Sephora）とフレグランス部門が売上をけん引した