男性とデートをすると、緊張して普段通りに振る舞えないという人も多いのでは？ちょっとした言動のせいで男性の気持ちが離れていったとしたら、とてももったいない話です。男性に誤解を与えないためにも、今回は「デート中、男性が『やっぱり諦めよう・・・』と弱気になる瞬間９パターン」をご紹介いたします。【１】次のデートの約束を「忙しい」などの理由で断られたとき次のデートの約束がなかなか決まらないと、「もう会いた