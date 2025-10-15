福岡県須恵町の中学校の補助教員の男が、偽造免許をめぐって逮捕された事件の続報です。男がことし3月まで、隣接する篠栗町の小学校でも勤務していたとみられることが新たに分かりました。福岡県須恵町の中学校の補助教員、近藤正仁容疑者（66）はことし1月、採用試験の際、偽造された中学校教諭の免許状の写しを教育委員会に提出したとして、13日に逮捕されました。容疑を認めています。近藤容疑者は、ことし4月から須恵町の中学