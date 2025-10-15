Disney¡Ü¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¸¸ÏÇ¡Ù¡Ê²¾Âê¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¥í¥±¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÌÌÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¤Ê¤¼ÀïÁè¤ò¹¥¤à¡×¥»¥ê¥Õ¤Î¥É¥é¥Þ¼ç±é¤Î¥¹¥¸¤È¥­¥à¡¦¥½¥ó¥Û¤Ï¸½ºß¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10·î15Æü¡¢ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ø¸¸ÏÇ¡Ù¤Ï10·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤ÆÃæ¹ñ¥í¥±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¾å³¤¤¬ÉñÂæ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÀßÄê¤À¤Ã