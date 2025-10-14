リーグ優勝決定Sで2勝は2000年以来【MLB】マリナーズ 10ー3 Bジェイズ（日本時間14日・トロント）マリナーズは13日（日本時間14日）、敵地で行われたブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に10-3で勝利した。初回にフリオ・ロドリゲス外野手の3ランで先制、同点の5回にはホルヘ・ポランコ内野手が勝ち越し3ランを放ち、敵地2連戦で連勝。勢いをつけて本拠地へ戻る。第1戦を3-1で先取したマリナーズ。いい流れのま