建設業の倒産が過去最多ペースで増えるなか、「安すぎる見積もり」に潜む危険は投資家にとって最大のリスクのひとつです。相場とかけ離れた価格の裏には、資金繰りの逼迫や自転車操業が隠れている可能性があります。最新の業界動向と、万が一に備えるための具体的な対策についてみていきます。甘い見積もりが招いた「工事ストップ」「まさか自分の身に起こるとは思っていませんでした」都内で複数の収益不動産を保有する佐藤 健一