JPSLABが展開する集中美容液発想のヘアケアシリーズ「アンレーベル ラボ DA P」から、Z世代に人気の3人組クリエイター「くれいじーまぐねっと」を起用した新デジタルCMが2025年10月9日より公開されました。サロン帰りのようなサラツヤ髪を叶えるヘアマスクと、アホ毛や前髪を自然に整えるヘアスティックの魅力を、彼女たちらしい明るくポジティブな世界観で発信しています♪ くれいじーまぐねっと