深夜のコンビニで働いていると、思いがけない経験をすることもあるようだ。投稿を寄せた愛媛県の50代女性（サービス・販売・外食）は、かつてアルバイトをしていたコンビニでの忘れられない出来事を書いている。当時、時給が高いという理由で深夜シフトに入っていた女性。そこには、毎晩のようにやってくる高齢の常連客がいた。店に入って来る前から酒に酔っている様子の男性で、成人向けの雑誌を購入するのがお決まりだった。（文