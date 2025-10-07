タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系）の2時間スペシャルが10月7日、午後7時から放送。沖縄県那覇市・沿岸漁港内にある食堂が紹介されます。同店では、社長にいわく「食材を切る暇がない」という理由で、魚などの頭を丸ごと使った定食を提供。ホホ肉を含めた本マグロの頭を使った「本日の塩焼き定食（大）」（1580円）、アジの仲間では最