ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツの食事メニュー「ミスドゴハン」シリーズの新商品となるパイ3種を、10月1日から期間限定で発売します。新商品は「きのことチキンのクリームシチューパイ」「ミートソースのラザニア風パイ」「つぶつぶコーンクリームパイ」がラインアップ。「きのことチキンのクリームシチューパイ」はマッシュルームとマイタケ、チキンが入ったクリームシチューフィリングをサクサクのパイ