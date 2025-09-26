MLB公式のMVP模擬投票が物議を醸すMLB公式サイトは22日（日本時間23日）、今季最後となるMVP模擬投票の結果を発表した。ナ・リーグでは、ドジャース・大谷翔平投手が40人の投票者中36人から1位票を集めて圧倒的な支持を得たが、カイル・シュワーバー外野手にも4票投じられた。米ファンの間では、「理解できない」「1位に入れてない4人は投票権を外すべき」などと大谷が逃した“満票”が物議を醸している。投票結果が公開された