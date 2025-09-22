Synspective（シンスペクティブ）は2018年に設立された日本発の宇宙スタートアップで、本社は東京都江東区にある。社名は「Synthetic Data for Perspective」を由来とし、合成開口レーダー（SAR: Synthetic Aperture Radar）衛星の開発・運用と、そのデータ解析サービスを核とする。創業の背景には、内閣府の「ImPACTプログラム」（革新的研究開発推進プログラム）で培われた技術の事業化がある。日本スタートアップ大賞2025では、